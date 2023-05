Drága lett a fagyi – panaszkodnak sokan. Már eléri a 450-550 forintot egy gömb, van, ahol ennél is magasabb az ára. A cukrászok az alapanyag és energiaárak emelkedésével magyarázzák a drágulást. Ezt meg tudjuk, hogy igaz, mert mindenki látja, tapasztalja, hogy mennyit drágult a tej, a tojás, a cukor, az energiaárakról már nem is beszélve. Szóval a matek az matek, a cukrászok sem tudják már kihozni annyiból a fagyit, mint amennyiből még tavaly.

Ötszáz forint ide vagy oda, azért május 1-jén már sok cukrászdában sorban álltak a torkot hűtő, szívet melengető nyári csemegéért. Az ember azért ugye, ha magának nem is, de a gyerekének olykor-olykor biztos megveszi azt az egy-két gombóc fagyit. Az üzletekben pedig beindult a jégkrémszezon. Van, ahol már akciózzák is a pálcikást, a hétvégén volt olyan üzletlánc, amelyik 159 forintért adta. És vették, mint a cukrot, ahogy mondani szokás, láttam, 10-20 darabot pakoltak egy-egy nylon zacskóba. Mások pedig a nagy kiszerelésű dobozos jégkrémre, a 2-3 literesre esküsznek az ára miatt, mert az megvan pár gombóc fagyi árából.

A cukrászok szerint azonban a kettő nem összehasonlítható és a minőségi fagyit nem túrja ki a jégkrém, sem a pálcikás, sem a dobozos. Az ugyanis egyfajta életérzés, ha beül valaki egy cukrászdába, vagy annak a teraszára és úgy nyal vagy kanalaz. A legjobb persze az lenne, ha mindenkinek telne erre is, meg arra is. Reménykedjünk, hogy egyszer cikkezhetünk a nagy fagyi-árzuhanásról is, ami azt jelentené, hogy minden téren olcsóbb lett az élet.

Én már évek óta nem ettem fagyit, mert olyan nincs, ami nekem is megfelelő lenne, tej, cukor, csoki és gyümölcsmentes. De ha tud valaki ilyen fagyit, vagy legalább jégkrémet, szóljon!