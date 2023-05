A SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája immáron 8. alkalommal csatlakozott a 2023. április 24-én kezdődött országos kezdeményezéshez, a Fenntarthatósági Témahéthez, melynek idei, kiemelt témái a fenntartható értékek, az energia, a biodiverzitás és a hulladék voltak. A múlt hét elején Szeged mint életünk színtere címmel lakóhelyük fenntartható értékeivel, hagyományaival, kulturális, természeti szépségeivel, sokszínűségével, történelmi nevezetességeivel ismerkedtek meg a tanulók különböző helyszíneken. Szerdán, az Állati jó napon biciklivel tekertek Sziksósfürdőre diákok, tanáraik és a szülők is, Sziksóstóig és vissza 25 kilométert tettek meg. A tavalyi évhez hasonlóan bemutatót tartottak a Puha Mancsok Alapítvány tagjai. Nekik és a Tappancs Alapítvány kutyusainak az osztályok a Diákönkormányzat közvetítésével kutyatápot adományoztak. A programot megelőző héten a kerékpáros közúti közlekedésre a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának titkára, Vad Róbert rendőr őrnagy készítette fel a tanulókat. A program balesetmentes lebonyolítását a Szegedi Rendőrkapitányság biztosította. Az iskolai hagyományoknak megfelelően ezen a projektnapon a hallgatók és a szülők is aktívan szerepet vállaltak, hiszen kerékpárral kísértek, orvosi felügyeletet biztosítottak és a műszaki mentésben is segítettek.

A hét második felében tanórák keretein belül dolgozták fel a tanulók tanítóik, tanáraik irányításával a látottakat, hallottakat. Pénteken az idén alakult Zöld Klub önkéntesei, a szülőkből, diákokból, tanárokból álló csapat, a SzeDd Te is! szemétszedési programmal hívták fel a figyelmet az iskola környékének szebbé tételére.