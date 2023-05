Több mint 200 fős gyermeknapot szervezett pénteken a sándorfalvi bölcsőde. Az ide járó 92 kicsit és testvéreiket is várták egy vidám napra, amelyhez még a jó időt is megrendelték a szervezők. A hosszú, esős időszak után így minden adott volt, hogy egy igazi törpebulit rendezhessenek az intézmény udvarán és az épület előtti téren. Akiket a járművek érdekeltek, kipróbálhatta a rendőr-és tűzoltóautót, sőt munkagépeket is hoztak. Lehetett lovagolni is, vagy ha valaki nem volt ilyen bátor, akár csak simogatni is a szelíd pónikat. Természetesen nem hiányzhatott a gyermeknapok klasszikus kelléke, az arcfestés és a csillámtetkó sem, a legnagyobb klasszikusról a palacsintáról pedig a bölcsődei dolgozók gondoskodtak. Összesen 350 darabot sütöttek meg, így mindenkinek jutott a finom édességből tízóraira.

Fotó: Török János

Bár partihangulatot nem egyszerű délelőtt teremteni, a sándorfalvi bölcsiben ez is adott volt. A Gyantár zenekar húzta a bulihoz a talpalávalót, egy buborékágyú pedig tovább fokozta a hangulatot. És ha valaki ennyi mozgástól sem fáradt volna el, az ingyenes ugrálóvárakban is kitombolhatta magát.

A rendezvény a kisváros hatalmas összefogásával tudott megvalósulni: nem csak rengeteg tombolaajándékot kapott az intézmény, hanem a programok színesítésében is oroszlánrészt vállaltak a helyiek. Egy felajánlásnak köszönhetően tudtak támogatni egy rászoruló családot is 55 ezer forintos vásárlási utalvánnyal – az intézmény egyébként ebből szeretne hagyományt is teremteni.