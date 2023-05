A kis púpos születése zökkenőmentes volt, édesanyja, Góbi igazán tapasztalt anyuka, aki a gondozókat se engedte a kis csődör közelébe. Édesapja, a dortmundi származású Moha a karám túloldaláról szemlélte az eseményeket. Az azóta megerősödött fiú szépen beilleszkedett a felnőttek közé, édesapjával is remekül kijön, így a közeljövőben még biztosan Szegeden marad.



Ahogy a többi patás állat, a tevék is fejletten születnek, és pár órásan fel tudnak állni. A természetben muszáj ez a gyorsaság, hiszen ők a legvédtelenebbek a ragadozókkal szemben, így veszély esetén nekik is a csapattal kell tudni menekülni. Szerencsére a kis csődörünket itt ilyen veszély nem fenyegeti, és családjával békésen szénázik és fedezi fel a kifutó és környékének világát, valamint egyre bátrabban mutatja meg magát látogatóinknak is. – közölte a Szegedi Vadaspark facebook oldalán.



Az állatkertekben a kb. 4500 éve háziasított kétpúpú tevét tartják, amelyet honfoglaló eleink is ismertek, illetve a török hódoltság korában is éltek hazánkban. Bár sokan hiszik azt tévesen, hogy a kétpúpú tevék trópusi éghajlatról származnak, valójában a mérsékelt égövi sivatagos, félsivatagos élőhelyről. A vadtevéknek mindössze kisebb csapatai maradtak fenn a Góbi-sivatagban, számuk az ezret sem éri el, tehát súlyosan veszélyeztetetteknek számítanak.