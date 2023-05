Egy speciális szállító autóval vitte Hódmezővásárhelyről Budapestre döntős tortáját Benczur Sándor hódmezővásárhelyi mestercukrász. A Magyarország Cukormentes Tortája versenyzőjét egy újabb egyeztetésre várta a szakmai és dietetikus zsűri.

Fotó: Tábori Szilvia

A lilás árnyalatú cukormentes desszertet még előző este elkészítette alig két és fél óra alatt. Mint azt indulás előtt lapunknak elmondta: kifejezetten gyorsan kivitelezhetőre tervezte a tejcsokoládés, áfonyás, feketeribizlis és levendulás süteményt. Fontos, hogy összeérjenek az ízek és minél stabilabb, ugyanakkor könnyed legyen az állaga. A 13 éve szakmájában dolgozó mestercukrász egyébként is mindig harmóniára törekszik. Sándor süteményeiben a kellemes belső rétegeket felülről és alulról is lágy textúra keretezi. A desszert puhább rétegei közötti roppanós részek ugyan olykor indokoltak szerinte is, az ellentmondások már kevésbé. Azt magyarázta, ez merőben ízlés, személyiség kérdése. Ahogy az is, hogy kifejezetten kedves kihívás számára mentes édességet kreálni. Fontosnak érzi, hogy élményt adjon az érzékeny, betegség miatt diétázóknak. A törődés szerinte szakmája lényeges alkotóeleme.

Fotó: Tábori Szilvia

És ha már alkotóelemek: a Magyarország Cukormentes Tortája hozzávalóit csakis a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által ellenőrzött listáról lehetett kiválasztani. Az elődöntőben összetett szempontrendszer szerint értékelt a zsűri, az íz, a küllem, valamint a szénhidrát- és kalóriaérték a legfontosabb. Az első értékelés után némi változtatást javasolnak, majd egy újabb konzultáción véglegesítik a receptet. Aszerint kell majd Benczur Sándornak és öt versenytársának hat óra alatt elkészítenie tortáját a június 8-i döntőben, akkor már a helyszínen.