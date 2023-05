A szomszédolás mára szinte elfeledett hagyományát éleszti újjá egy mártélyi lakóközösség; a Liliom utca lakói időről időre közös családi programot szerveznek, ám indíttatásuk nem merül ki ennyiben. A Mi kis utcánk közösséget szinte alapvető motorként működtető Baloghné Katinka személyes indíttatásáról úgy fogalmazott: célja felkínálni gyerekeiknek azt a fontos örökséget, hogy a közösségi összetartozás, a figyelmes, törődő emberi kapcsolatok a világ értékes és nélkülözhetetlen erőforrásai. – Átadni azt a gondolatot, hogy ne menjünk el egymás mellett szótlanul, hogy tanuljunk meg újra könnyű szívvel segítséget kérni és adni – magyarázta. Úgy véli, a mai társadalomban kivesztek az efféle értékek, az egymás közelében élők alig tudnak egymásról valamit. A Mi kis utcánk közösségét mostanra őszinte barátság fűzi össze, a hosszabb ideje ott élőket csakúgy, mint az újonnan beköltöző családokat.

– Építkezésünk kezdetén, jó néhány évvel ezelőtt jöttünk rá arra az alapvető igényünkre, hogy olyan közösségben szeretnénk élni, ahol egyszerűen csak jó lenni. Ahol a munka rutinja, a feladatok körforgása mellett egymás társasága valódi felüdülést jelenthet. Ahol a családok ismerik, támogatják egymást, ahol nem haladunk el a másik mellett egy odavetett biccentéssel. A mi gyerekkorunkban még nyugodt szívvel kiszaladtunk az utcára, át a szomszédokhoz. Majd felnőtt egy generáció, akik már alig ismerik utcájuk lakóit, látom, ahogy elmennek egymás mellett – mondta Katinka. Határozott szándéka, hogy öt gyermekük ne így nevelkedjen. Közös ünnepségekre, programokra invitálják szomszédaikat, a kevésbé ismerteket a közelebbi barátokhoz hasonlóan.

A hétvégi Liliom utcai majálist a saját kertjükben tartották, ahol egymásnak adták a kilincset az érkezők. Volt vattacukor, ugrálóvár a kicsiknek, hatalmas bogrács pörkölt a megéhezőknek, zsákban futás és kötélhúzás nem csak a gyerekeknek, hanem a játékosabb felnőtteknek is. Egy fesztelen délutánt töltöttek újra együtt. Volt, aki most még rövid ismerkedésre tért be, mások egész délutánra ott ragadtak. Katinka szerint többségük most ízlelgeti a szomszédolást, kíváncsian keresik a kapcsolódást. Azt reméli, gyermekeik számára példaértékű közösséget építenek közösen.