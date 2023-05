Második helyezést ért el Dóri Éléskamrája, vagyis a mindszenti Huszka-Jenei Dóra, akit az a megtiszteltetés ért, hogy bekerült a Marie Claire Go Green nagykövet-választási kampányába, amelybe hat nőt válogattak be, akiket munkájukban a természet szeretete és tisztelete vezérel. Dóri ugyan nem nyert, de azt mondta, ez az eredmény is várakozáson felüli, nagyon örül neki.

– Köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott. Az elmúlt hetekben sokan állítottak meg, hogy gratuláljanak a jelöltségemhez, olyanok, akik olvastak rólam, vagy hallották, hogy jelöltek a megtisztelő nagyköveti címre. Úgy érzem, a második helyezés is fontos üzenetet hordoz, főleg egy olyan, országos viszonylatban még kicsinek, kevés követővel rendelkező oldalnak, mint a Dóri Éléskamrája. Számomra a második hely azt jelenti, komoly támogatóbázis nélkül is úgy szeretnek az emberek, amilyen vagyok. Még egyszer köszönöm a szavazatokat!

– mondta Huszka-Jenei Dóra.

A 30 éves gazdasszony a számítógépet cserélte fel a családi gazdaságra. Saját készítésű élelmiszerekkel tölti fel az éléskamráját. Az általa készített lekvárok, zöldségkrémek olyan népszerűek lettek, hogy szeretné ezt mások számára is elérhetővé tenni. A „Dóri éléskamrája” családi üzemben a termelés a tervek szerint nyáron kezdődik.