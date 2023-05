A Nagyszéksósi Bivalyrezervátum számomra mindig tartogat valami újdonságot, bármennyiszer látogatok ki oda, mindig van valami, amire korábban nem lett figyelmes, vagy nem volt ott, ilyen például egy-egy kis bivaly, amikből mostanság szerencsére egyre többet látni a mórahalmi rezervátumban. Most hétvégén ott járva azonban valami igazán különlegesre lettünk figyelmesek, egy felemás szemű, vagyis egy heterokrómiás bivalyra, ami – nem árulok el túl nagy meglepetést – igazi celebnek számít, hiszen mindenki lefotózza és sokáig nézegeti. Az igen méretes állatnak ugyanis az egyik szeme barna, a másik pedig kék.

Fotó: Kiss Anna

Ez igen ritka jelenség, ezt a helyszínen is elmondták, ezerből egy ilyen bivaly születik. Az interneten utánajárva is azt találni, hogy nagyon ritka, amikor ilyen egyed jön világra. Egyiptomban kutatást is végeztek ennek kapcsán, 723 vízi bivalyt vizsgáltak meg, az eredmények alapján pedig körükben 7,62 százalékos volt a heterokrómia előfordulása, ami az egyik vagy mindkét szemet érintette.

A heterokrómiát, vagyis a két szem eltérő színét különböző tényezők okozhatják, például genetikai okok. Fontos azonban megjegyezni, hogy az egyik szem pigmentációjának hiánya nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott szem vak. A heterokrómiás állatok általában jól látnak mindkét szemükkel.