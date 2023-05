Különleges vendége volt szerdán az Alsóvárosi Általános Iskolának. Kertész Erzsi látogatott el az intézménybe, ahol a két harmadikos és két negyedikes osztállyal találkozott. Hamar kiderült, hogy az írónőt igazán felkészült közönség fogadta, hiszen rövid bemutatkozása után csak úgy záporoztak felé a jobbnál jobb kérdések.

Fotó: Török János

Bevezetőként Kertész Erzsi elmesélte, hogy eredeti végzettsége pszichológus, két fia születése után azonban, amikor mesekönyveket kezdett olvasni nekik, elhatározta, hogy ő is megpróbál gyerekeknek szóló történetet kitalálni. A kísérlet pedig olyan jól sikerült, hogy az elmúlt 12 évben már közel 40 könyvet adott ki. Hogy ezekből az Alsóvárosi iskola alsósai mennyit olvastak, az nem derült ki, de legalább tucatnyiról tettek fel az írónőnek konkrét kérdéseket. Az olyan általános információktól, mint hogy honnan szerez ihletet, vagy mennyi ideig tart egy történet megírása, olyan részletek is szóba kerültek, mint hogy melyik könyve tetszik neki legkevésbé, vagy hogyan találja ki a szereplők nevét. A gyerekek érdeklődve hallgatták az olyan kulisszatitkokat is, mint hogy hogyan írt négykezes mesét Berg Judittal, vagy hogy milyen nehézséget okoz neki mostani, legújabb munkája, amikor a nyári melegben adventi mesékhez kellene ihletet merítenie.

Fotó: Török János

Az író-olvasó találkozóra nem is volt elég egy 45 perces óra, hiszen a kicsik, akik elárulták, hogy az iskolában már több Kertész Erzsi-könyvet is feldolgoztak, nem akartak kifogyni a kérdésekből. A program végén pedig még dedikáltatták is saját könyveiket.