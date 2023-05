Almás, meggyes, mákos piték, kakaós és fahéjas csiga, a bukták, az almás és túrós fonott, a hókifli, a bejgli, a békebeli kiskifli, a lekvárok és a töltelékek

– sorolja az általa készített süteményeket és hozzávalókat Paládi Éva, a Varga pékség ásotthalmi kézműves üzemének munkatársa. Pedig néhány éve még csak háziasszonyként sütött, most pedig Szeged és az egész Homokhátság eszi a süteményeit. Mindez egy véletlennek köszönhető.

Véletlenek sorozata miatt került ide

Ahogyan az is, ahogy Mórahalomra költözött. Éva a két lánya után jött a kárpátaljai Szőlősgyuláról. Férje már 22 éve Budapesten dolgozik. El­döntötték, hogy a Szegeden tanuló két lányuk után költöznek, és Éva maga mögött hagyja szeretett édesanyját és a kedves kis falut a hegyoldalban. Lányuk eljegyzésekor férje éppen Mórahalmon dolgozott, az Artkazal szálláshelyen, ami akkor épült. Elhozta Évát, hogy megmutassa neki a különleges épületet, ami azóta több építészeti díjat is nyert. Évának annyira megtetszett a takaros, tiszta település, hogy elhatározta, Mórahalomra költözik. Így is lett.

Édesanyám hiányzik, meg a táj

– mondta.

Mindig családtagként bántak vele

Már csak munkára volt szükség. Egyik nap a Móranet-Tv képújságán olvasta a hirdetést, hogy idős néni mellé keresnek segítőt. Felírta a telefonszámot, felhívta, és Varga Ferenc, a Var­­ga pékség vezetője vette fel. Az ő édesanyja mellé kerestek segítőt.

Sokat imádkoztam, hogy az Isten oda rendeljen, ahol nekem dolgom van. 2018. október 16-án kezdtem Rózsika néninél. Hála legyen az Istennek, elfogadott. Nemcsak ő, az egész család. Nagyon hálás vagyok ennek a családnak. Családtagként bántak velem

– mesélte Éva.

Kelt tésztákban van igazán otthon Éva. Bár nem képzett pék, süteményekben verhetetlen.

Fotó: Török János

Rózsika nénivel sütött-főzött

Azt el kell ismerni, hogy édesanyám nehéz természet volt, „megevett” 2-3 gondozót. De Évit olyan szinten elfogadta, hogy magam sem gondoltam volna

– kapcsolódott be a beszélgetésbe Varga Ferenc. Amikor Rózsika néni elment, Éva is ott volt mellette végig a családdal. Haza akart menni, hogy egyedül hagyja őket, de arra kér­­ték, maradjon.

Amikor Rózsika néni meghalt, munka nélkül maradtam. Akkor szólt Varga úr, hogy hamarosan indul az ásotthalmi pékség, így kerültem ide

– mesélte Éva, aki Rózsika nénivel rendszeresen sütött-főzött.

Nem pék, de süteményekben verhetetlen

Tehetségére ha­­mar fény de­­rült. Annak el­­lenére, hogy nem képzett pék, sütemények­ben verhetetlen. A szilva­lekvár az ő receptje szerint ké­szül. A békebeli kis­­kifli pe­­dig Varga Ferenc édesanyja, Rózsika és Éva receptje, ezért Varga Ferenc számára, mint mondta, külön szívet melengető, hogy ez a pékség egyik legnépszerűbb terméke, van, hogy naponta 40-50 kiló készül belőle.

Az ásotthalmi Varga pékség több terméke Paládi Éva receptje szerint készül.

Fotó: Török János

Éva jelenleg új recepten dolgozik

A süteményekről Éva azt mond­­ta, mindegyik a kedvence, mindegyiket szereti, talán az almás kifli ízlik neki a legjobban. Most egy meggyes vagy barackos süteményen dolgoznak, de alakítani kell még rajta, mert a virágformában megálmodott sütemény szirmait hiába vajazza be, sütés közben kinyílik. A recepteknél Varga Ferenc ragaszkodott ah­­hoz, hogy Éva mindent úgy készítsen, ahogy otthon tanulta. A karácsonyi bejg­lijüket is tejjel készítik, abban főzi ki a diótölteléket, még akkor is, ha így rövidebb ideig áll, de a minőségből nem engednek.

Hálás vagyok sorsnak, hogy a süteményeink idáig eljutottak, szerintem ha nincs Éva, ezt nem tudtam volna megcsinálni

– tette hozzá Varga Ferenc.