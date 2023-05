– Verdi írt huszonhat operát. Ebből tizenhatnak a főszerepét eljátszhattam. Ez pedig nagyon sokat jelentett nekem. Sajnos, ami most van Szegeden, az már nem olyan mint régen, és ez nekem nagyon fáj – tette hozzá a művész.

Gyimesi Kálmánról egyébként perceken belül kiderült, hogy még most is nagyon aktív. A mai napig játszik a nappalijukban lévő pianínón, sőt van egy táblagépe, amin rendszeresen hallgat zenéket, amiket az internetről tölt le.

De azt is megtudtuk, hogy most már több ideje van az irodalomra is.

– Most már inkább az egyházi, és szakrális irodalom ragad meg. Nagyon sok operát énekeltem, de már előfordul, hogy az opera sem kell. Ráadásul szinte mindennap járok templomba, tegnap még áldoztam is. Kondé Lajos atya szokott engem áldoztatni – mesélte mindennapjairól a művész, aki feleségével Bajtay Horváth Ágota operaénekes és művésztanárral és szegedi belvárosi lakásukban.

De a legnagyobb öröme a mai napig, ha fia, Laci, és az unokái meglátogatják, ahogy ez a hétvégén is történt.

Gyimesi Kálmán a beszélgetésünk végén meglepett minket egy rövid műsorral is. Az erről készült videót a delmagyar.hu oldalon tudják megnézni.