A tavaszi szemeszterben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karra öt új, igazán különleges hallgató nyert felvételt – adta hírül az intézmény. Bár elég nagy koszt csinálnak az udvaron, éjszaka hangoskodnak, napközben pedig átalusszák az összes előadást, mégis mindenki kedveli őket. A tiszteletbeli egyetemisták ugyanis nem mások, mint baglyok, melyek a főépület udvarán ismerkednek a nagyvilággal. A nemrégiben kikelt fiatalok nagy, kíváncsi szemekkel figyelik az egyetemi eseményeket, időnként pedig még a magas fáról is lemerészkednek. A tollas elsőévesekre – melyeket azért gólyának ebben az esetben senki nem nevez – mindenki nagyon odafigyel, hogy nyugalomban fedezhessék fel környezetüket, fejlődésüket pedig az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár munkatársai folyamatosan nyomon követik. Mivel fajtájukból adódóan már most is bölcseknek mondhatják magukat, természetesen kijárna nekik a diákigazolvány is, csakhogy ahhoz először nevet kell kapniuk. A Facebook-on már javában zajlik a keresztelő, de várják még a javaslatokat. Aztán hogy végül közösségszervező vagy éppen bölcsész képzésre írják be őket, talán mindegy is.