Megható, sírós műsorral, amiben volt ének, szavalat, hangszeres játék köszöntötték a kisteleki Szent István király katolikus templomban az édesanyákat – egész május Szűz Mária hónapja –, az esemény szervezője Harmat József kántor és hitoktató volt, aki a közelmúltban nyert rangos betlehemes versenyt csapatával, már hatodszor.

Fotó: Imre Péter

Az elején több mint 200 általános iskolás, az elsőstől a nyolcadikosig vonult be a templomba rózsával a kezében, így énekeltek és szavaltak. Úgy gondolom, ehhez fogható és hasonlítható anyák napi köszöntés kevés helyen lehetett, elképzelhető, hogy ezzel Kistelek egyedül áll. Nyitó dalként, mely később is felcsendült, a Tavaszi szél vizet áraszt címűt hallgathatta meg a közönség, mely zsúfolásig megtöltötte a szent helyet. Egymást követték az énekes produkciók, a szavalatok, egy apróságokból és nagyobbacskákból álló „hegedűs kórus” nagyszerűen játszott együtt, a Harmónia Kórus pedig az ország bármelyik színpadán megállta volna a helyét előadásával.

Harmat József szép beszédben szólt az édesanyákról, az édesanyákhoz és a gyerekekhez.

Anyának lenni szép hivatás, erre hívja Isten a nőket. Mivel Mária, Jézus Krisztus édesanyja országunk védőszentje, patrónusa is, minden magyarnak két édesanyja van

– jelentette ki. A kivetítőn is az anyákkal, az ünneplésükkel kapcsolatos képek váltották egymást, az egyik 14 éves fiú mindenki előtt megköszönte édesanyjának az életet és azt, hogy eddig felnevelte – tortával kedveskedett neki, megpuszilta és a nyakába borult.

A fentiekből kiderül, több megható jelenet volt, tulajdonképpen szinte minden pillanatot, percet annak nevezhetünk. Ezek közül is kiemelkedett, amikor Harmat József köszöntötte a 6 éves Hudi Mirát és édesanyját, Bárkányi Adriennt, az édesapa Hudi Richárd nem tudott jelen lenni az ünnepen. Nagy tapsot kaptak. Bizonyára sokan emlékeznek rájuk, a családnak gyűjtöttek és tavaly jótékonysági koncertet is tartottak Kisteleken, bevétele az övék lett. Mirának 2021-ben életmentő műtéttel daganatot távolítottak el az agyából, küzdött, kemoterápiával és sugárral is kezelték. Panaszmentes, tulajdonképpen meggyógyult – de arra, hogy ezt biztosan kijelenthessük, még 10 évet kell várni, mondta Adrienn.

Elnézést, a végén kicsit privatizálok. A sors játéka okán. A családról szóló cikkem tavaly május 21-én, vagyis a hangversenyhez képest pontosan 1 éve jelent meg (legalábbis akkor került fel a delmagyar.hu oldalra). Édesanyám pedig vasárnap lett volna 77 éves. Míg erre gondoltam, befogadva a látottakat és hallottakat, többfelől hallottam a szereplő kicsik vidám kiáltását – együtt ültek társaikkal –, „Szia, anya!” Szia, Anya...