„Botrány a tyúkudvarban! Ki lehet az apa?” Ha lennének csirkéknek szóló bulvárlapok, akkor valószínűleg ezzel a szalagcímmel jelentek volna meg, miután egy székkutasi gazda udvarában a kakas legnagyobb megdöbbenésére gólyatojást keltett ki egy túkanyó. Sőt, igazából nem is egy, hanem kettő.

Fotó: Majzik Attila

A részletek tisztázása érdekében a kis gólya „gyámját”, Nagy Tímeát, a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány vezetőjét kerestük meg. Mint elmesélte, a fészekből kipottyant tojást Berta Balázs találta a fűben, hazavitte és betette egy kotló alá. Mivel egy gólyatojás költési ideje 33-35 nap, ezért „félidőben” egy másik tyúkanyó alá dugták, így a Bendegúz névre hallgató gólyacsemetének rögtön két nevelőanyukája is lett. Lett is nagy csodálkozás a tyúkudvarban, miután a gólyakölyök kibújt a tojásból: a tyúkanyó is furcsállotta, a kakas meg pláne.

Fotó: Majzik Attila

A jövevény azonban nem a tyúkólban nőtt fel, két nap után átköltözött a szentesi vadmentő állomásra, ahol csatlakozott kispajtásaihoz a gólyabölcsiben.

És hogy happy end-del zárjuk a történetet: úgy tudjuk, a furcsa eset ellenére nem lett válás a baromfiudvarban. Bár a tyúkól királyának fejében lehet, hogy megfordult, hogy hölgyei félreléptek, végül szent lett a béke, nem romlott meg a viszony a szárnyasok között.