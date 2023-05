Nem is gondoltam arra, amikor ezt a felkérést elvállaltam, hogy ettől különlegesebb vagyok, mint a többi modell. Én is csak egy nő vagyok, aki szereti a divatot és a szép ruhákat. De természetesen fontos, hogy ezáltal is azt üzenem, milyen fontos az esélyegyenlőség, és hogy a sérült emberek is kifejezhessék magukat a divat világában