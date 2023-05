Az egész család életét megtörte a baleset 55 perce

Rafinak csak az van, ami volt – Az egész család életét megtörte a baleset

Wolford Rafaelt két éve gázolták el Csongrádon, az akkor 19 éves fiút életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Hét hónap után ébredt fel a kómából, mára pedig már, ha segítséggel is, de újra tud járni. Az élete azonban már sosem lesz olyan, mint a baleset előtt volt. Kálváriájába a családja is beleroppant, de csinálják tovább, még ha magukon kívül másra nem is számíthatnak.

2021. április 3-a az a dátum, ami kitörölhetetlenül örökre bevésődött a Wolford család életébe. A két Wolford-gyerek közül a nagyobbik, Rafael – vagy ahogy mindenki szólítja, Rafi – egy barátjával elindult a Jókai utca sarkán a zebrán a túloldalra, ahová azonban már sosem érkezett meg. A kijelölt gyalogátkelőhelyen gázolta el egy idős hölgy, akit elmondása szerint a lemenő nap elvakított. A nő sérülések nélkül megúszta a balesetet, a 19 éves Rafit több mint fél óráig stabilizálták a helyszínen, hogy szállítható állapotban legyen, majd helikopter vitte kórházba. A fiú túlélte a balesetet, de az élete azon az áprilisi napon véget ért.

Élet és halál között – Rafit súlyos koponyasérüléssel szállította Szegedre a mentőhelikopter. Két hétig mélyaltatásban tartották, élet-halál között lebegett. Azokat a napokat nem kívánom senkinek, amikor úgy megy az ember a saját gyerekéhez, hogy lehet, hogy utoljára látja életben – idézte fel könnyek között Rafi édesanyja, Wolford Mátyásné Rácz Kriszta. A 19 éves fiúról lényegében az orvosok is lemondtak. Többször ajánlották, hogy tegyék Rafit valamilyen otthonba, mert már „nem lesz belőle semmi”. – Eszünkben sem volt beadni otthonba. Úgy gondoltuk, hogy akárhogy is lesz, Rafi a miénk, itthon a helye – tette hozzá Rafi nagynénje, Rácz Andrea. Az elgázolt fiú több kórházat is megjárt, végül Szentesre került, ahol 7 hónap kóma után csodával határos módon felébredt. Fotó: Donka Ferenc Segítség nélkül A kórházból csaknem egy évvel a baleset után, tavaly februárban hozták haza Rafit csanyteleki otthonába, azóta a családja ápolja. Mivel a fiú a tragédia előtt külföldön dolgozott, így nem volt magyar társadalombiztosítása, ez pedig rettentően megbonyolította a helyzetet. A Wolford család semmilyen szakmai segítséget nem kapott, ezt fájlalták a legjobban. – Mi fizettük a gyógytornászt, aztán ellestük, mit hogyan csinált. Nap mint nap küzdöttünk, hogy Rafit visszahozzuk az életbe – mondta el az édesanya. A baleset után még nagy volt az érdeklődés a fiú körül, de aztán lassan elkoptak a segítők és a barátok is. Azért jó példa is akadt, volt, aki elektromos tolószékkel, más csomagokkal támogatta őket, Lakatos János, a csongrádi belvárosi pék pedig alkalmanként küld Rafinak péksüteményeket és egy jótékonysági koncertet is szervezett a fiú javára. Egy idős szentesi hölgy pedig a mai napig látogatja Rafit. Nincs bocsánat A balesetben nem csak a fiú élete ment tönkre, hanem az egész családjáé is. Testvérét, Vanesszát is megrázta az eset, édesanyja pedig a nap minden órájában mellette kell, hogy legyen. Rafinak félelmei vannak, epilepsziája lett, a bal oldala pedig szinte teljesen lebénult. Hogy tovább mélyüljenek a sebek, a baleset okozója egyszer sem kereste a családot. – Ha legalább egyszer bocsánatot kért volna, hogy tönkretette a családunkat… De nem keresett bennünket egyszer sem. Rafi sem tud neki megbocsájtani. Elvette egy fiatalember életét, mert neki már csak az van, ami volt. Élünk, de hogy? A könnyek mindennaposak, de csináljuk tovább, Rafiért – összegzett az édesanya.

