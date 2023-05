– Az újságcikk megjelenése előtt 101 darabos volt a gyűjteményem, most 184 – mondta boldogan a makói Károlyi Ferencné, akinek – megírtuk – különleges hobbija van: játékbabákat gyűjt. A most 74 éves Rózsika néninél először tavaly nyáron jártunk, és azt láttuk, hogy lakásának kisszobáját valósággal ellepik a példás rendben felsorakoztatott, szépen felöltöztetett babák. Elfoglalták a kanapét és a foteleket is – most szinte más már nem is fér el itt.

Fotó: Szabó Imre

A gyűjtést 4 évvel ezelőtt kezdte. Akkor a makói piacon látott meg egy babát az egyik árusnál, aki mindenféle holmival kereskedett. Akkor nem vette meg, de amikor egy hét múlva visszatért, már nem tudta ott hagyni. Sőt, vett mellé egy másikat is. A piacra azóta is rendszeresen kijár, de van olyan is, amelyet ajándékba kapott, illetve vásárolt ismerősöktől. A babák között kedvence nincs, mindegyiket egyformán szereti és nevet sem ad nekik. Az utóbbi időben sajnos három hónapra fel kellett hagynia a gyűjtéssel, mert megműtötték, kemoterápiát is kapott és ez nagyon megviselte – de már szemmel láthatóan jobban van, és lelkesen rendezgeti kollekcióját.

A legtöbb baba, mint mondta, Németországból származik, de vannak hazai darabok is. A méretük az egészen kicsitől a nagyjából egyméteres magasságúig terjed – utóbbiak a saját lábukon is megállnak. Vannak köztük különösen szépek, porcelánfejűek is. A legtöbbet pazar szépségű ruhával együtt szerezte be, de olyan is akad, amelyikre maga varrt ruhát, esetleg valamilyen kiegészítőt, mondjuk sapkát vagy sálat. Ez nem esik nehezére, hiszen valaha varrónőként dolgozott. Éppen ennek köszönhető, hogy a városban nagyon sok ismerőse van, és futótűzként terjed nem mindennapi hobbijának híre, így mind a mai napig meglepik néha egy-egy játékbabával.

Fotó: Szabó Imre

A gyűjtemény gyarapításának nagy lendületet adott a tavaly nyáron a Délmagyarországban róla megjelent cikk. A legemlékezetesebb számára az volt, amikor közvetítésünkkel egy szegedi házaspár kereste meg.

– Nagyon kedvesek voltak. Az addig padláson, gondosan elcsomagolt, jó állapotú babákat el is hozták nekem. Összesen 21 darab volt. Pénzt nem fogadtak el értük, sőt egy babakocsit is adtak ajándékba – mesélte.

Később hoztak még egy játékbabát, ami viszont darabokra volt szétesve, azzal a kéréssel, hogy ha lehet, javítsam meg, mert ez egy személyes emlék. Sokat dolgozott rajta, míg végül sikerült rendbe hoznia – most arra vár, hogy elvigyék. Persze nem minden megkeresés hozott ekkora sikert.

Fotó: Szabó Imre

– Egy férfi, aki elmondása szerint gyakran jár külföldre, azzal keresett meg, hogy van 50 darab értékes, porcelánfejű babája. Megmondtam neki, hogy sajnos az általa szabott áron nem tudom ezeket megvásárolni, így nem jött össze az adásvétel – emlékezett.

Rózsika néni most is azt mondta, hobbijának motiváció­ja az, hogy magányosan él, és ez kitölti az idejét.

– Egy kicsit pótolja a család melegét az, hogy a babákkal foglalkozom – mondta.