Immár 13 éve működik Magyarországon a Rotary Gift of Life – Ajándékozz életet programja. Ennek célja a szívfejlődési rendellenességgel született gyermekek műtéti kezelése és gyermekkardiológusok képzése azokban a környező országokban, ahol nem áll rendelkezésre a szükséges technológia, az orvosi szaktudás vagy éppen az ingyenes orvosi ellátás. A jótékonysági szervezet eddig 110 határon túli gyermek operációját finanszírozta. Hétfőn 3 romániai fiatalt engedtek egészségesen haza a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetből, akik szintén ennek a programnak köszönhetik, hogy hamarosan teljes értékű életet tudnak élni. Két kislányon katéteres beavatkozást végeztek, egy kisfiún pedig kis vágással járó, nyitott szívműtétet.

Újabb 3 gyermek szívműtétjét finanszírozta a Rotary

A fővárosi sajtótájékoztatón a programot koordináló RC Szeged Dóm elnöke, Márton Beatrix és a projektvezető Farkas Ákos elmondta, még nagyjából 4-6 gyermek műtétjére áll rendelkezésre elegendő összeg, de természetesen tovább folytatják a gyűjtést, hiszen szeretnék, ha még több fiatal operációját tudnák finanszírozni. Kovácsné Gila Erzsébet, a Rotary nyáron hivatalba lépő következő kormányzója pedig megerősítette: a Magyar Rotary District továbbra is kiemelt programjaként tekint a Gift of Life-ra, így a jövőben is elkötelezetten támogatja.