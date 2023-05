– Fontos szempont volt, hogy ötvözzük a digitális és a hagyományos technikát, továbbá, hogy olyan tárgyakat hozzunk létre, amelyeket a későbbiekben is fel tudunk használni az iskola életében – számolt be a projektvezető.

Utóbbi szempontot szem előtt tartva született az ötlet, hogy a távoli bolygón élő földönkívülieket sakkbábukként alkossák meg. A látványvilágot megtervező Lepár Lívia technika és életvitel szakos tanárnő elmondta, októbertől februárig készítették a diákokkal a papírmasé-űrlényeket.

Három munkacsoportban dolgoztak: a kézművesek a látványelemeket készítették, a robotolók a robotokat építették, a hangolók pedig a kiállítás zenei aláfestését alkották meg.

Az egyik termet kutatóállomássá alakítják, ahol tudományos kísérleteket – talaj-, sebesség-, fényerőméréseket – végezhetnek majd a látogatók. Sőt, távirányítású, repülő óriáshallal is teljesíthetnek kihívásokat.

– A hal tökéletes arra, hogy lemodellezzük a repülést a gyerekeknek. Tud emelkedni és süllyedni is, a farokmozdulatok terelik előre a levegőben – részletezte Lepár Lívia.

A következő teremben a diákok által épített és öltöztetett robotokat az űrkávézóból az űrkikötőbe juttathatják távirányítással a látogatók, de számos érdekesség vár még rájuk. A projekthez csatlakoztak a Bay Zoltán Kutatóintézet munkatársai is, akik azt mutatják majd be, hogyan lehetne szinte a semmiből élelmet előállítani az idegen bolygón. Mellettük egy hobbicsillagász is az iskola rendelkezésére bocsátotta szemet gyönyörködtető asztrofotóit, amelyeket beépítenek a látványvilágba.

– Mielőtt azonban belépnének a látogatók a kiállítótermekbe, kiterjesztett valóság applikáció várja őket az előcsarnokban. Rengeteget és nagyon lelkesen készültünk. Bízunk abban, hogy gyerekek és felnőttek egyaránt örömüket lelik majd a kiállításban – számolt be még egy különleges attrakcióról Somorjai Karola.

A kiállítás május 13-tól egy héten át ingyenesen lesz látogatható. Regisztrálni a www.virtualiskarolina.hu oldalon lehet.