– A mezőny négy csapatból áll – mondta Berberovics-Sóvári Viktória, a Marosi PET Kupa fő szervezője. Mint felidézte, az első hasonló megmozdulást 10 éve szervezték a Felső-Tiszán. Idén már öt versenyt szerveztek, ezek egyike az, amit most a Maroson rendeznek 5 motorcsónak, 20-25 kenu és két tutaj részvételével – ez utóbbiak készítéséhez pet-palackokat is felhasználtak. A vízi járművekben ülők 4 csapatot alkotnak, amelyekből egy-egy apátfalvi, makói, hódmezővásárhelyi-szegedi, egy pedig a PET Kupa veteránjaiból áll. A 10-12 fős társaságok dolga az, hogy a víz felszínén, illetve meg-megállva a partról is zsákokba gyűjtsék a szemetet a folyó hazai szakaszán. Az indulás előtt többen kaptak emléklapot, így a makói Galamb és Kálvin iskola diákjai is, akik palackokat gyűjtöttek a PET-hajók elkészítéséhez.