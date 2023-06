Prágai András, a Prágai Látszerészet tulajdonosa lapunknak elmondta, büszkék arra, hogy tavaly két új üzlettel bővültek, így a születésnapot már három üzlettel ünnepelhetik. Kiemelte, céljuk az, hogy a családjuk által alapított vállalkozást minél tovább fenntartsák, hiszen mára a szemüveg divatkiegészítővé vált.

Beszámolt arról is, hogy az eddig elért sikereik közül arra a legbüszkébb, hogy már náluk is kapható Cartier keret. Ilyet hazánkban ugyanis csak három városban lehet vásárolni, Budapesten, Szombathelyen és most már Szegeden is.