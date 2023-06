Az idei fellépők:

30y, A Király Halott, Analog Balaton, Aurevoir., aZorka, Bëlga, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Bruno x Spacc, Budapest Bár, Carbon Techno Night, az USA-ból érkező Layton Giordani, Nonameleft, Robin Futaki, Dain Farrel, Carl, Cloud 9+, Csaknekedkislány, Elefánt, Esti Kornél, Fatal Error, Firkin, Fish!, Fiúk, Ganxsta Zolee és a Kartel, Góbé, Herself, Hiperkarma, Hűvös, Ivan & the Parazol, Kacaj, Kiss Kevin, Kkevin, Konyha, Kultúrkör, Lennard btb, Joerjunior, Lil Frakk x 6363, Lman Prala, Lusciana, Magna Cum Laude, Mayday a faluból, Mehringer, Metallicum, Metzker & Friends, Metzker Viktória x Yamina x Koósz Milán, Mihályfi Luca, Mirror Glimpse, Mó Mantis, New Level Empire, Ocho Macho, OTL - ekhoe x Gyuris, Paddy and the Rats, Pandora Projekt, Parno Graszt, Pogány Induló x Ótvar Pestis, Regán Lili, Sólyom Berni, Supernem, The Biebers, WellDan

És új névként alakul egy virtuális banda is, aminek tagjai részesei lehetnek egy NFT közösségnek, annak számos előnyeit élvezve.