Az emléksétán az anyaság intézményeit és emlékhelyeit járták be, érintve a nőgyógyászati klinikát, a gyermekklinikát, illetve néhány olyan képzőművészeti alkotást, amelyeket az anya-gyermek kapcsolat ihletett. Megismerhették az anyaság ősi, szegedi hagyományait és intézményeinek történetét, miként kerültek Kolozsvárról Szegedre, kik voltak a legjelesebb orvosai a kezdetekben és miként dolgoztak, és természetesen szó esett Pintér Sándorról is, aki a koraszülöttek ellátásának meghatározó képviselője volt. A programon részt vett a professzor özvegye, Lehotzky Helga is, aki minden jelenlévőt személyesen köszöntött.

Az 1 órás séta 5-6 állomást követően a gyermekgyógyász szakember régi otthonánál fejeződött be.