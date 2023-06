Nem sok időt hagyott a pihenésre a keddi, Magyarország–Litvánia mérkőzés után Ádám Martin válogatott labdarúgó, hiszen már szerda reggel fél nyolckor egy dorozsmai gyermek álmát teljesítette a forráskúti focipályán. Kaufmann-Gabulya Nikolettáék kisfiának, Beninek ugyanis régóta egyik nagy álma volt, hogy találkozzon a magyar válogatott kiválóságával, és tanácsokat kérjen a forráskúti származású labdarúgótól arról, hogy mi mindent kell megtennie egy fiatalnak ahhoz, hogy olyan sikereket érhessen el ebben a sportágban, mint ő.

Mindez pedig meg is valósulhatott szerdán reggel, amikor Beni focilabdáját is dedikálta Ádám Martin. A kiskundorozsmai focicsapatban játszó gyermek édesanyja, Kaufmann-Gabulya Nikoletta lapunknak elmondta, egészen kisgyermekkora óta nagy rajongója a futballnak Beni, akinek hatalmas élmény volt a válogatott labdarúgóval való találkozás, melynek során hasznos tanácsokat is kapott a gyermekük. Martin ugyanis azt mondta neki, hogy legyen nagyon kitartó és szorgalmas, hiszen magas szintű eredményeket csakis így érhet el az élet bármely területén, így a sportban is.

Mint kiderült, egy közös jellemzője is van Beninek és Martinnak. A gyermek ugyanis arról számolt be a válogatott focistának, hogy nagyon szereti a futballt, azonban futni egyáltalán nem szeret. Erre Ádám Martin azt mondta, hogy ne aggódjon, mert ő sem kedveli a futást, csakis a labda után szeret futni.

Az édesanya beszámolt arról is, hogy március óta zajlottak az egyeztetések a szerdai találkozó kapcsán. Tavasszal ugyanis ők is jelen voltak a Magyarország–Bulgária mérkőzésen, melyen Ádám Martin gólt lőtt a 39. percben, majd a mérkőzés után szintén hazautazott Forráskútra. Utóbbiról Ruzsa Roland dorozsmai önkormányzati képviselő oldalán szerzett információt, így levelet írt a képviselőnek, hogy segítséget kérjen gyermekük egyik álmának valóra váltásához. Kaufmann-Gabulya Nikoletta megjegyezte, Ruzsa Roland ígéretet tett arra, hogy segít a találkozó megszervezésében, ami végül szerdán megtörtént, és amiért nagyon hálásak neki.

A képviselőt is megkérdeztük a találkozó kapcsán. Azt mondta, nem volt kérdés, hogy segít a családnak, hiszen pontosan tudja, hogy mekkora élmény egy gyermek számára egy-egy ilyen találkozó, ugyanis annak idején ő maga is hasonlót élhetett át. Mint mondta, a mai napig emlékszik arra, amikor az édesapja és a testvére elvitte először a kedvenc csapata, a Budapest Honvéd FC mérkőzésére, majd azt követően bemehettek az öltözőbe, melynek folyosóján lepacsizhatott egy játékossal. Kiemelte, jóleső érzés volt számára Beni arcán látni az örömöt és a boldogságot szerdán. Jelezte, egy ajándék még vár a dorozsmai sportolóra, dedikált pólót kap a későbbiekben Ádám Martintól.

Beninek tehát már biztosan emlékezetes lesz a szünidő egy ilyen szerda után, melyet végig strandolt a nagy találkozás után, majd késő délután oklevéllel és szép bizonyítvánnyal tért haza a tanévzáróról.