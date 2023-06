Nyolc gyerekkel indult, mostanra majdnem hetven fiatal taggal működik a hódmezővásárhelyi Emerald Dance Team.

– Belegondolni is különös, hogy megvalósult a régi álmom, hiszen gyerekek sokaságával szerettem volna megismertetni és megszerettetni a mazsorettet – nyilatkozta lapunknak Kardos Edina, a tavaly óta sportegyesületként működő szervezet elnöke. Majd beszélt arról is, hogy a tánc növeli az önbizalmat, magabiztosságot ad, fejleszti a koordinációs képességeket, a szociális készségeket és a gyerekek könnyebben is tanulnak. Az Emerald legfiatalabb tagja három, legidősebb pedig 14 éves. Főként modern zenére készített koreográfiát táncolnak. Kardos Edina szerint az ismertebb, kortárs dallamok inspirálják a gyerekeket.

A népes mazsorett klub negyven perc bemelegítéssel indította évzáró bemutatkozóját szombaton délután; 25 koreográfiával készültek a zömében családtagjaik alkotta közönségüknek. Megtudtuk, hogy különösen eredményes évet zárt a sportegyesület: idén csatlakoztak a Magyar Majorette Szervezetek Szövetségéhez. Nagy sikerük, hogy az áprilisi országos bajnokságon induló összes versenyzőjük kijutott az EB-re. A Balogh Imsi Sportcsarnokban tartott összegző alkalom egyúttal egy jótékonysági program is volt tehát, főként az Európa Bajnokságra utazó 19 versenyzőjüket szeretnék segíteni a költséges versenyen. A hozzájárulásokat a jótündér dobozban fogadták.

– Hároméves korom óta táncolok, és mindig is táncolni szeretnék – magyarázta a bemutató kezdete előtti percekben Király Zoé, az egyesület egyik fiatal tagja. Majd sorolta mi minden miatt jó a csapathoz tartozni: élvezi, hogy kipróbálhatnak olyan különlegességeket, mint az akrobatika és a botforgatás. Van néhány elem, amelytől fél egy kicsit, de ha megtanulja, utána már izgalmas. Elmondta, hogy az országos bajnokságon egyáltalán nem érzett félelmet, de a tánc után elsírta magát az izgalomtól. Nagyon boldog, hogy két tánccal is továbbjutottak, a szóló produkciójával pedig ötödik helyezett lett.