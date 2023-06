A szegedi orvostanhallgató, Tatár Botond még csak 19 éves, de már elmondhatja magáról, hogy verseskötete jelent meg. Kiadója, az Irodalmi Rádió képviselője nemrégiben úgy fogalmazott, szökőévente egyszer tűnik fel olyan tehetség, mint ő. A fiatalemberrel egy nagyon jó hangulatú, őszinte podcastot vettünk fel szerkesztőségünk stúdiójában. A beszélgetés során szó esik arról, miért nem szereti első verseit, kinek köszönheti, hogy felfedezték és azt is elárulta, költőnek érzi-e már magát. De az is kiderül, mi történik, ha a vízilabda meccs előtt érkezik meg egy nagyon fontos hír a kiadótól és azt is elárulta, szeretne-e a nagy szegedi költők nyomdokaiba lépni.