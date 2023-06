Egy fekete Audi SQ8-as és egy fehér Škoda Kodiaq parkolt le az épület előtt déli tizenkét óra után nem sokkal. A hercegszántói határátkelőhelyen érte be egymást a két csárdagazda, így egyszerre érkezett meg a legendás bezdáni Pikec csárdába Barta László, az Algyői és Frank Sándor, a Fehértói és több más halászcsárda vezetője. Velük tartott Horváth Zoltán, akinek szerepe igen emlékezetes a tíz évvel ezelőtt kitört nagy halászléháborúban. A Törzsasztal Borászati és Gasztronómia Magazin szerkesztője nyílt levélben kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől, álljon ki a szegedi halászlé mellett.

Szegedi csárdagazdák dunai csárdában

Mint korábban megírtuk, 2013 év végén robbant a nagy szegedi halászlébomba: földbe döngölték a szegedi halászlét és a szegedi halászcsárdák ételeit a világhírű Gault&Millau étteremkalauz kritikusai. Tíz év elteltével cikksorozatban emlékezünk vissza a halászléháborúra. Ennek második részében olyan kalandra vállalkoztunk, amire eddig nem volt példa a szegedi halászlétörténelemben. A leghíresebb dunai-bajai típusú halászlevet készítő halászcsárdába, a bezdáni Pikec csárdába ültettük le a vendéglátásban szegedi filézett halászlével kimagasló ismertséget elért két csárdagazdát, a szegedi vendéglátás két kiemelkedő alakját.

Nem kellett győzködni őket

Míg az előételre (pácolt keszeg) vártunk, megbeszéltük, hogy egy pillanatig sem volt szó semmilyen háborúról, a kifejezést a sajtó kezdte el használni és az emlékezetes étteremkalauz a bajai csárdák halászlevébe is beleverte a csúfot. Az is gyorsan kiderült, hogy Barta és Frank is visszatérő vendégei a csárdának. Nem kellett győzködni őket sokáig, hogy eljöjjenek. Mindneketten úgy körülbelül tíz évvel ezelőtt jártak itt először. – A mi szakmánkban akárhová megyünk, a halászlevet mindig megkóstoljuk. A Balatonnál például régen a Szegedi Konzervgyár konzerv halászlevét szolgálták fel – kezdődött a múltidézés Frank Sándorral.

Paradicsomlé a halászlébe

Vihar a biliben

– foglalta össze a tíz évvel ezelőtt történteket Barta László, aki először meglepődött, hogy már egy évtizede gázoltak a szegedi halászlé becsületébe. Hátul a főzőhelyen már lobogott a tűz a bogrács alatt, amiben hét személyre készült a vegyes halászlé. Amikor a szakács egy kis paradicsomlevet löttyintett bele, Frank Sándor csapta le a magas labdát, hogy innentől majd azzal tudja csúfolni a bajaikat, hogy lecsót főznek. Közben készültek a fotók, videók a bogrács mellett, mire Frank azt kérdezte, hogy kész vagyunk-e, mert eddig nem vett levegőt.