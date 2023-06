Hajdan a Hódmezővásárhelyhez tartozó Sóshalmon kiterjedt tanyavilág volt, az iskoláját az 1950-es években két tantermessé bővítették a magas gyermeklétszám miatt. Volt, hogy csaknem 100 diák tanult a falai között. Az intézményt az 1980-as évek második felében szüntették meg, mert akkor már 10 alá csökkent a tanulók száma. Néhány évvel később alakult meg az olvasókör, amely a vásárhelyi olvasókörök közül az egyik legaktívabb. Rengeteg programot szerveznek.

– Mostani rendezvényünkön Kenéz Sándor egykori tanítóról is megemlékeztünk, aki 100 éve született. Ő, és felesége Julinka összetartották a sóshalmiakat. Nem csak a gyerekeket tanították, a szülők számára is szerveztek programokat. Legendásak voltak a "Téli esték", országos hírű vendégek is megfordultak itt, például Ruttkai Éva színművész, Feledy Péter tévériporter, Nagy József rendező. Szerveztek tanfolyamokat, önképzőköröket is – mondta Szabó Zoltán. Az alelnök hangsúlyozta, az elszármazottak, illetve az utódaik visszajárnak, szívesen vesznek részt a sóshalmi programokon. De vannak olyan tagjaik is, akik ismeretség révén kerültek kapcsolatba az olvasókörrel és ők is eljárnak a rendezvényekre.