Régen még drágább volt: arannyal fizettek érte A kakaófa gyümölcse, a kakaóbab, az élelmiszeriparban fontos szerepet tölt be: a kakaóvaj, a kakaópor és a csokoládé alapanyaga. Bár a kakaó az amerikai kontinensről származik, a világtermelés kétharmada Afrikában, Elefántcsontparton, Ghánában, Nigériában és Kamerunban terem. A spanyolok hozták be a kakaót Európába. A 16. században rendszerint porrá őrölt kakaóporból, ánizsból, szegfűszegből és fahéjból kevert kakaómasszát szállítottak hajókon Európába, ahol csokoládéitalt főztek belőle. Az első csokoládéfőző 1580-ban nyílt meg Spanyolországban. A forró csokoládé a 17. század közepén, a teával egyidőben terjedt el Európában. Ekkor olyan drága csemege volt, hogy arannyal kellett fizetni érte. Kakaófa szép, termő példányai megtalálhatók a szegedi füvészkertben is. Bár abból biztos nem lesz csokoládé.