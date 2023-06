– A legjobbak közé tartozott ez az osztály, pedig az én tárgyam, a matematika nem a legkedveltebb tárgyak egyike. De nekik nem tudtam olyan feladatot adni, amit ne tudtak volna megoldani. Illetve egy eset volt, épp akkor, amikor a minisztériumból jött az ellenőrzés. Nagyon készültem, fokozatosan nehezedő feladatsort készítettem. Aztán az lett a vége, hogy pont azt nem sikerült megoldani – emlékezett vissza mosolyogva Gál Lajos. Hozzátette, nem is egyszerű tanár-diák viszony, hanem kölcsönös tiszteleten alapuló, igazi emberi kapcsolat volt közöttük. – Annak örülök a legjobban, hogy 60 év után is megismertek és ugyanazt a régi kapcsot érzem közöttünk – tette hozzá a nyugdíjas pedagógus.

Az osztály létszáma 28 fő volt, köztük sok csongrádi. De a városból nemcsak a diákok közé, hanem a katedrára is kerültek: Serege Gábor igazgató mellett Kormányos István, Szalkai Mátyás és Pitrik József is ott tanított. Az osztályból most 14-en tudtak eljönni a találkozóra. Egy részüknek korábban már szerveztek találkozókat, a szerelőknek legutóbb 2016-ban, de az egykori esztergályos és építőipari gépszerelő diákok együtt most találkoztak először hat évtized után.