A léckerítés leromlott állapotára tekintettel közösségi összefogásban festik ki Zsombón az egészségház kerítését. Gyuris Zsolt polgármester, aki maga is csiszolót ragadott, elmondta, az Összefogás Zsombóért Egyesület célja, hogy szépítsék a falut. Az ő kezdeményezésükben valósul meg a munka. Csütörtök délután az alapozással kezdték, lecsiszolták a léceket. Már két hete szerették volna elkezdeni a munkát, de akkor elmosta az eső. Sokan bekapcsolódtak a munkába, köztük az általános iskola hetedik és nyolcadik osztályosainak egy része. Mint a polgármester mondta, ennek kifejezetten örül, mert már az is szenzáció, hogy a fiatalok itt vannak és sikerült motiválni őket, az pedig, hogy lelkesen dolgoznak, kiváló tanárainknak köszönhető. A 7. b osztályos Rácz Dávid és Piri Erik azt mondták, azért jöttek, mert jó érzés segíteni. Aki nem tudott részt venni a munkában, az is igyekezett a maga módján segíteni. Szalma Imréné, vagy ahogy a faluban ismerik, Vali mama négy és fél kiló lisztből kakaós kelt kalácsot sütött öt tepsivel, és azzal vendégelte meg a kerítésen dolgozókat. Annyira kedvesen kínált mindenkit, hogy az újságíró sem tudott ellenállni és rögtön megevett két-három szeletet. Mert a kelt kalács is pont az újságíró kedvence.

KÉPALÁ: Pont a kedvencük. Kaláccsal kínálta a közösségi kerítésfestésben résztvevő 7.b osztályos Dávidot és Eriket Szalma Imréné, vagy ahogy Zsombón ismerik, Vali mama. Fotó: Török János