Szegeden nagy a betondzsungel, de a házak között szép kerteket alakítottak ki az ott élők. Kedvenc helyem volt sokáig a Zápor-tó és környéke, szabadidőmben sokszor jártam oda olvasni, nyugodt, csendes rész. A közeli paneleknél is formás, gondozott kertek vannak, előfordult, hogy percekig sétáltam egyiktől a másikig és csodáltam kialakítójának és gondozójának a szorgalmát és szépérzékét. De városszerte találhatunk hasonló oázisokat.

Szűkebb lakhelyemen, a Retek utcai házak előtt is létesültek kertek, alacsony kerítésekkel övezve. Ez már önmagában jelzi, vigyázzunk rá, és akkor gyönyörködhetünk benne. Feliratok is tájékoztatnak. Pénteken fedeztem fel a „permetezve van” figyelmeztetést, de olyan is akad, hogy „A kerékpárod ne támaszd a kerítéshez”, vagy a boltokban is megvásárolható tiltó tábla áthúzott biciklivel, „A kerékpárt a korláthoz támasztani tilos” – ezekkel is a kertet védik. Persze, akadnak olyanok – két szalagháznyi, tíz lépcsőháznyi részről van szó –, ahol nincs felirat.

Fotó: Imre Péter

Viszont az említett társasházak szomszédságában, a lángosost és női fodrászatot rejtő épület egyik végében lévő virágoskert kerítésén ez áll: „Kamerával megfigyelt!!” – így, két felkiáltójellel. Csodálkoztam. De többször hallottam, hogy akadnak, akik a kiültetett virágot is ellopják. Vagyis indokolt lehet ez a védekezés. És önzőek, mert otthon, a balkonra kiültetve csak ők láthatják, mások nem. Az ilyen hiába szereti a virágot, mégis rossz ember. Mert a virággal együtt a szépet is ellopja a többiektől.