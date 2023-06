A CsillagFény fantáziaékszerek alkotója, Eszti elmondta, tíz éve kezdett komolyan a kézművességgel foglalkozni.

Soha nem szerettem a tucattermékeket, ezért inkább magamnak készítettem a dolgaimat. A hajszobrászattól kezdve a ruhákig. Tíz éve volt egy gyönyörű korallgyűrűm, ahhoz kerestem illő karkötőt, de sehol nem találtam. Gondoltam, készítek magamnak dróthajtogatással. Így indult az ékszerkészítés

– idézte fel a kezdeteket. Ma már hőre keményedő gyurmából, úgynevezett polymer clay-ből készíti a szebbnél szebb kiegészítőket, a kedvencei a sötétben világító darabok.

Nagyon tetszik, hogy a Törpe Tetőn rendezték meg ezt a találkozót. Hálásak vagyunk érte, és reméljük, lesz még ilyen. A zenei aláfestés külön nagy favorit számomra, olyan hangulatot csinálnak, ami nagyon illik ehhez a kézműves közeghez

– mondta Eszti.

Az egzotikus zenei aláfestésről Mágori Bea, művésznevén Bellegance és Himer István, alias Fraser bakelit DJ-k gondoskodtak. Mellettük Szalóki Reni tervező grafikus és Csabai László, a Törpe Tető üzletvezetője volt a találkozó ötletgazdája. Lapunknak elmondták, a program legfőbb célja nem a kereskedelem, hanem a közösségépítés, bemutatkozási lehetőség biztosítása a kézműveseknek.

A kiállítók éltek is ezzel a lehetőséggel, szívesen meséltek alkotásaikról, az alkalmazott kézműves technikákról. Nyerges Stefánia standjánál nem csak aprólékos gonddal készített, csodaszép mikromakramé ékszereket csodálhattak meg a látogatók, de az alkotó az ásványok spirituális erejéről is szívesen mesélt az érdeklődőknek. Botosné Tímár Anikó illusztrátor horgolt birodalmánál pedig még workshopot is ajánlott, amelynek keretében elsajátíthatók a horgolás fortélyai.

Képalá: A kézműves alkotók szívesen szóba elegyedtek a látogatókkal a családias hangulatú találkozón. Fotó: Gémes Sándor