Bolygónk és városunk Környezetvédelmi díjat vehette át mesterpedagógusként a vásárhelyi Szabadság Téri Óvoda tehetségfejlesztő pedagógusa, Bozókiné Szabó Ildikó a Magyar Tudományos Akadémián. A rangos elismerésre 18 kategóriában olyan személyeket, intézményeket, civil szervezeteket, cégeket jelöltek, akik/amelyek mindennapjaikban elkötelezettek a természetvédelem, a környezetünk védelme iránt, és jelentős szerepet töltenek be a fenntarthatóság területén. A majdnem 800 jelölt közül a 24 tagú szakmai zsűri választotta ki a kategóriák díjazottjait. Az elismeréseket Potápi Árpád, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára adta át.

Bozókiné Szabó Ildikó, innovatívan bővíti az általa indított „Klímanócskák” programot. Hitvallása, hogy a családokat a gyermekeken keresztül lehet megszólítani, ezzel érzékenyítve a társadalmat a tudatos fenntarthatóságra. Az általa rajzolt és megírt munkafüzeteket már az egész ország, a határon túli területek, sőt a külföldi környezetvédelmi körök is ismerik. Szakmai vezetésével és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával mutatta be a „Klímanócskák” program mintaprojektjét öt külhoni óvodában, így az ott dolgozó pedagógusok elsajátíthatták a klíma- és környezetvédelem, valamint a környezettudatos viselkedés nevelés módszertanát. A Nemzet Politikai Államtitkárság felkérésére 15 bemutató foglalkozást és szakmai napot rendeztek meg a Felvidéken. Jó gyakorlatként bemutatta már programját többek között a Szegedi Tudományegyetemen is.

Továbbá kidolgozta a klíma és környezettudatos tehetségfejlesztő „Zöld búvár” programot, amit a környezeti információs központban majd óvodájában vezetett és koordinált városi szinten. Kidolgozta a mártélyi kalandtúra programcsomag óvodai területét, amiből országos bemutató-foglalkozást és szakmai napokat tartott. Mindennapi kultúra programcsomagjában óvodai foglakozásokat Hódmezővásárhely kulturális intézményeiben régészekkel, múzeumpedagógusokkal közösen regionális bemutatót tartott.

A mesterpedagógus azt hangsúlyozta: a díjjal járó pénzbeli támogatással az óvodai környezetvédelmi programokat fejlesztik. Köszönettel és hálával tartozik az aktív Klímanócskák közösségnek, kolléganőinek és valamennyi támogatónak.