Hagyományos levendulanapokat tart a Balástyához tartozó gajgonyai tanyáján (Gajgonya 170) a kisteleki Vass Rózsa, a levendulatündér most szombaton, vasárnap és július 8-án szombaton reggel 9-től 20 óráig.

A látogatókat szedd magad akció várja, amelyhez a helyszínen eszközöket is biztosítanak, de lesz fotózási lehetőség lila biciklivel, talicskával, paddal, székkel és természetesen levendulával. A résztvevők megismerkedhetnek ennek a növénynek a jótékony hatásaival és szinte felsorolhatatlan felhasználási lehetőségeivel, kipróbálhatnak levendula termékeket, például ihatnak szörpöt, levendulaolajat is vehetnek és annak lepárlását is megtekinthetik. A gazdag programban szerepel még kreatív sarok, az egykor népszerű gyümölcs, a faeper megismerése és kóstolása, állatsimogató, illetve nagy homokozó, játékos horgászat és népi játékok a kicsiknek. És amit talán említeni sem kell: a házigazdákon kívül nyugalom és jó illat vár mindenkit.

A rendezvény ingyenes, és az érdeklődők a 30/685-4551-es telefonszámon kaphatnak még bővebb tájékoztatást Vass Rózsától, de azt már most megjegyezzük, hogy előzetes egyeztetéssel levendula szedésre más napokon is fogadnak látogatókat.