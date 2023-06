Pénteken rendezik meg a Ma­­gyarok Világszépe verseny döntőjét. A Fásy Ádám által szervezett szépségversenyre Kiskörén készül a 14 döntős lány, köztük egy szegedi szépség is. A 20 éves Varga Jázmin Kata több szépségversenyen, így a kiadónk által szervezett Tündérszépeken is próbára tette már magát, eddig azonban nem sikerült a legszebbek közé kerülnie. Éppen ezért most nagyon izgatottan várja a pénteki napot, hiszen 400 jelentkező közül kapott esélyt arra, hogy a fejére kerüljön a korona.

Fásy Ádám a döntőbe jutott 14 lánnyal.

Jázmin uszonyos úszóként hozzászokott a versenyzéshez, világbajnoki 3. helyezést is szerzett már sportágában. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem elsőéves hallgatója, úszóedzőnek tanul. Mindemellett segédápolóként dolgozik intenzív osztályon, édesanyja példáját látva ugyanis, aki klinikai dolgozó, úgy döntött, szabadidejében beteg embereken szeretne segíteni. Nagy vágya azonban az is, hogy felfedezze a szépségipar vagy a modellszakma, ezért indul el ilyen versenyeken.

Már egy hete készülünk Kiskörén, a táborban. Azt lá­­­­tom, hogy nagyon erős a me­­zőny, és látszik, hogy mindenki nagyon akarja a győzelmet. De bízok benne, hogy sikerül majd dobogós helyen végeznem

– mondta lapunknak Jázmin, akit pihenőidejében értünk el. Abból pedig nincs sok, hiszen összesen 5 koreográfiát kell megtanulnia.

A verseny győztese amellett, hogy egy autót vihet haza, képviseli majd hazánkat a Miss Intercontinental világversenyen is. Egy másik szépség pedig arra kap lehetőséget, hogy Magyarország színeiben vonuljon végig a Top Model of the World színpadán. A finálét pénteken tartják Kiskörén, a Tisza-parton egy nagyszabású gálaműsor keretén belül, ahol egyébként egy másik Csongrád-Csanád vármegyei versenyzőért, a 19 éves, csongrádi Fekete Vivienért is szoríthatunk.