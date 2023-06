Ez persze nem is csoda: amellett, hogy végre ismét eljött a szabadtéri buliszezon, rögtön az első nap több világsztár is érkezett a Partfürdőre. A Safri Duo után a Modern Talking-os Thomas Anders lépett színpadra, aki az elmúlt napokban nem szerzett túl sok szegedi rajongót azzal, hogy kiderült: ő volt az egyetlen sztár, akinek nem voltak megfelelőek a szegedi szállodák, így egy fővárosi ötcsillagos luxushotelből érkezett a fellépésére és oda is tért vissza. Az est legnagyobb buliját pedig minden kétséget kizáróan az Eiffel 65 adta.

Pénteken Dj Sash! és Blue érkezik a magyar sztárok – köztük a mindig nagy partit kerekítő Kozmix – után, szombaton pedig Bellini, Dr. Alban, Alexandra Stan és Ina is a Partfürdőn ad koncertet.