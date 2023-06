A megnyitón elmondta, most is szeptember elsejéig lehet majd ingyenesen, legálisan fürdőzni a Tiszában a Laposon, ahol az önkormányzat mosdót és zuhanyzási lehetőséget biztosít, míg az üzemeltető az italozási, az étkezési és a napozóágy lehetőségről is gondoskodik. Hozzátette, lesz állandó zene, vagyis nem hangos, de kellemes bulihangulat. Jelezte, a partszakasz rendezés mellett a lejárót is rendezték, valamint hamarosan játszóteret telepítenek a szabadstrandra.

Kérdésre elárulta, Szeged két, régen legálisan használható szabadstrandjának újranyitása kapcsán idén nem történt előrelépés, többek közt azért, mert azoknak bonyolultabb az engedélyeztetése, mint a Laposé volt.