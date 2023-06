A csodakert elsősorban a lelket gyógyítja, hiszen aki idejön, rögtön érzi a nyugalmat, a békét. A kert nyitott, bárki bejöhet. A levendula önmagában nyugalmat áraszt. Számunkra a levendulás által kapcsolatokat is épít, ahogyan a mese is, így nálunk ezek a közösségépítés fontos eszközei. Emellett természetesen a testet is képes gyógyítani a levendula. Illóolajat is készítünk belőle, azzal együtt levendulavíz képződik, ami gyakorlatilag mindenre, csípésre, marásra, égésre is jó. A levendulaszörp pedig belsőleg is éppen olyan jótékony hatású, mint a levendulavíz külsőleg. Ez egy varázsnövény