A fesztivál egyébként nem indult zökkenőmentesen. Délelőttre sportprogramokat szerveztek, egyebek mellett gyalogtúrát, biciklitúrát és sakkversenyt. Utóbbival nem is volt gond, viszont a gyalogtúrát és a kerékpárversenyt szinte teljesen elmosta a hirtelen jött zivatar. Szerencsére azonban a délután negyed négykor kezdődő néptáncos felvonulást már csak egy pár csepp eső zavarta meg. Vendégek érkeztek mások mellett a testvértelepülésekről, így Torockóról is, a felvonuló táncosok pedig egyenesen Hollókőről jöttek, természetesen népviseletben. A csapat a művelődési háztól a vásártérig vonult, ahol fel is léptek. De persze nem ők voltak az egyetlenek. Színpadra állt az Üllési Folkműhely, a FONÓ Néptáncegyüttes és a barátaik, a Trimba zenekar, Csocsesz, a helyiekből álló MÓMantis.

A legnagyobb produkció pedig este a Bikini együttes fellépése volt, amelynek két érdekessége is volt. A Bikini lépett fel 2007-ben is az első nagyobb fesztiválon, ráadásul most 40 éves a zenekar, úgyhogy jubileumi nagykoncertet adtak.









KÉPALÁ: Hollókői táncosok indították a nyarat Üllésen. Fotó: Gémes Sándor