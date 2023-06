Részben a helybeli sportolási lehetőségekre szerették volna felhívni a figyelmet azon a mindszenti rendezvényen, ahol végül ezernél is több résztvevőt mozgattak meg. Minden év május utolsó szerdáján szerte az országból csatlakoznak civil szervezetek a Magyar Szabadidősport Szövetség által meghirdetett Kihívás Napja programsorozathoz. Mindszenten ezúttal az óvodásoktól a szépkorúakig sokakat elértek. Mint azt lapunknak Pálinkóné Szedlák Renáta, a szervező Szívügyünk Mindszent Baráti Társaság vezetője elmondta: néhány személyes megkeresést követően szinte szájhagyomány útján terjedt a hír, hogy Mindszent is csatlakozik a Kihívás Napjához. Azt remélték, hogy legalább ötszáz sportolni vágyót meg tudnak szólítani. Felülmúlta várakozásaikat, hogy ezernél többen látogattak el az ingyenes sportfoglalkozásokra, főként a helyi egyesületek kínálatából válogathattak. De a művelődési központ előtti téren is folyamatos bemutatókat, edzéseket tartottak.

Fotó: Szívügyünk Mindszent Baráti Társaság

Számomra valódi meglepetés, hogy ennyire aktívak voltak az emberek, kíváncsiak a különféle sportágakra. A közösséghez tartozás életünk fontos része, a sport pedig összekovácsol, testnek és léleknek is felüdülést ad. Ez sokakat inspirált

– hangsúlyozta Szedlák Renáta. Hozzátette: az edukáció fontossága miatt siker, hogy a kisgyerekeket is ilyen szép számmal sikerült bevonni, sokan még a jógafoglalkozásokra is ellátogattak. A Kihívás Napjához csatlakozó 83 település közül Mindszent az ötödik lett a kiemelkedő részvétellel.

Fotó: Szívügyünk Mindszent Baráti Társaság