Ügyesek, jó az „anyag”, amivel dolgozhatunk, plusz egy olyan egyesület van mögöttünk, amely biztosítja a hátteret. Nagyon sok tornára járunk, folyamatosan versenyhelyzetben vannak a gyerekek, ez is hozzájárul a fejlődésükhöz. Az, hogy ilyen jól megy, az egy nagyon komplex dolog, de most nagyon összeállt minden. Mindig is voltak jó utánpótláscsapataink, de most van 8-10 nagyon jó játékosunk, köztük is 3-4 extra, akikből még bármi lehet. Minket annak idején csak a futball érdekelt, éjjel-nappal fociztunk és rajtuk is ezt a lelkesedést látom. Ugyanakkor szorgalom is kell, beléjük is ezt sulykolom: a tehetség önmagában kevés. Akarat is kell, hogy elérjék az álmaikat