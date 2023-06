Amikor átküldte nekem ezt a képet Gémes Sanyi, fotós kollégám, majdnem előbújt a romantikus énem, de eztán rájöttem, hogy ez a fotó valamilyen pokémonos hülyeségre hasonlít. Ennyit a romantikáról. Gyorsan felhívtam Sanyit, aki azt mondta, hogy „Sukikám, a naplemente is szép, de itt a nap szeme a lényeg, hogy megtaláltuk a nap szemét”. Hát, ezzel se mentem sokra, de azért adott egy kis támpontot, úgyhogy rákerestem a nap szemére. Először a csipás szemet adta ki a kereső, de utána – legnagyobb meglepetésemre – két értékelhető találat is volt. Az egyik szerint a Nap szeme, vagy nevezik még Gonosz szemnek, Isten szemének, egy fonallal és fából készített védelmi tárgy. Számos helyen létezik Amerikában, valószínűleg indián eredetű. A nyári napforduló a legjobb időpont arra, hogy ezeket a tárgyakat elkészítsük, hisz a Nap ilyenkor van ereje teljében.

A másik pedig egy olasz krimisorozat, aminek a Nap szeme a címe. Eddig nem is nagyon hallottam olasz krimikről, úgyhogy majd elolvasom. Nagyjából az Amerikai Egyesült Államokban működő szektákról szól. Néhány ilyen szélsőséges, tragikus események kapcsán került be a köztudatba és a bűnügyi nyilvántartásokba. Most, hogy megtudták, mi a Nap szeme, jó hévégét kívánok!