Napjainkban igen felkapott, divatos növény lett a levendula, melynek kapcsán vármegyeszerte szerveznek programokat a következő hetekben. Szegeden már meg is ünnepelték ezt a csodás növényt, erről a hatodik oldalunkon számolunk be ma. Én magam nagyon kedvelem ezt a virágot, különösen akkor, amikor a nyári szellő kicsomagolja az illatát, pláne az esti órákban, egy nehéz nap után édes lesz az este a levendulaillattól. Szóval nagyon szimpatikus, de a hétvégén kapott információk alapján még jobban belopta magát a szívembe. Azt eddig is tudtam, hogy a vajaskeksz tésztájába gyúrva, vagy szörpként fogyasztva méginkább megédesíti a napjainkat, de arról eddig nem volt tudomásom, hogy igazi gyógyír lehet, ha bélrendszeri panaszokkal küzdünk. Ha túl sok cukrot eszünk, akkor az erjedési, míg ha túl sok húst, akkor pedig a rothadási folyamatokat gátolja meg bennünk, de a már kialakult görcsös panaszokra is megoldást jelenthet például egy csésze levendulatea. De talán még ennél is nagyobb segítségünkre lehet nyáron a rovarcsípések megelőzésében. Ugyanis pár csepp illóolajat vízzel összekeverve, majd magunkra permetezve távol tarthatjuk a rovarokat, köztük azokat a kedves kis vérszívó szúnyogokat. Állítólag mostanában nagyon elszaporodtak a molylepkék, amik könnyen berepkednek a lakásunkba is egy-egy ajtónyitáskor. Így járt Suki Zoli kollégám is, mondtam is neki, hogy irány egy cserép levendulát venni, hiszen a molylepke ellen is jó. De biztos vagyok abban, hogy olvasóink tarsolyában is lapul néhány hasznos praktika a rovarok, lepkék ellen. Kérjük, az alábbi e-mail-címen keresztül juttassák el ezeket nekünk, hogy összefoglalva azokat, másokkal is megoszthassuk ötleteiket, és Suki is biztosan megszabadulhasson a lepkéktől.