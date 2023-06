A Szegedi Ifjúsági Napok idén 55 éves, most a szervezők 55 friss nevet dobtak a köztudatba, a korábban bejelentett nemzetközi sztárok – Alok, Lukas Graham, Timmy Trumpet és Rita Ora – mellé. Jön többek között a Bëlga, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Magna Cum Laude, Metzker Viktória x Yamina x Koósz Milán, a New Level Empire, az a Parno Graszt és a The Biebers is. Alakulóban van egy virtuális csapat is, amit a SZIN és a zoojamNFT közössége hoz majd létre. A rendezvény idén már Coca-Cola SZIN fesztiválként várja a látogatóit augusztus 23-26 között.