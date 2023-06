Mindenképp kiemelkedő volt a korábbi tanévekhez képest, hiszen harmadjára is kiválóan minősültünk a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán, és mivel három egymást követő alkalommal kaptuk meg ezt a szép és becses értékelést, így magunkénak tudhatjuk most már Martin György plakettjét is. Hatalmas öröm ez számunkra, ahogyan az is, hogy egy nagy család vagyunk, ami folyamatosan alakul. De az elmúlt egy, másfél év eredménye az ÁGOTA közösséggel kialakult kapcsolatunk is, melynek részeként a szegedi próbáinkat a közösség Csongor téri épületében tartjuk meg és jelen vagyunk a 16-20 éves fiataljainkkal az ÁGOTA táborban, ahol arra törekszünk, hogy varázslattá tegyük a nyarat azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs lehetőségük családban nevelkedni.