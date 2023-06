Fantasztikus érzés volt, amikor a dobogóhoz vonultam, és sok száz magyar tapsolt, éljenzett a nézőtérről

– mondta a makói Erdélián Panka, aki a dobogó második fokára állhatott nemrégiben a prágai akrobatikus fitnesz Európa-bajnokságon. Pankáról egyszer, tavaly nyáron már írunk – akkor figyeltünk fel arra, hogy üstökösszerűen robbant be, akkor még a hazai versenymezőnybe. Már annak idején is az volt a célja, hogy rangos nemzetközi versenyeken is sikerrel szerepeljen, s miután megszerezte az ehhez szükséges magyarországi kvalifikációt, most ez is összejött neki. Nyert egy oklevelet, egy kupát és egy hordozható hangfalat is.

Fotó: Nagy Judit közösségi oldala

A versenyen egy vásárhelyi klubtársával, Nagy Saroltával együtt vett részt, ketten képviselték Magyarországot. Helyezéséről egyébként azt mondja, nagyon meg kellett küzdeni érte, hiszen ellenfelei a döntőben nagyrészt cseh és szlovák versenyzők voltak, akik élvezték a hazai pálya előnyét. Volt már nemzetközi versenytapasztalata, mert tavaly a horvátországi Eb-n is részt vett – akkor azonban csak hatodik lett.

Az életét szinte teljesen a tánc tölti ki. A nyári szünetben sincs sok olyan nap, amikor ne edzene. Ezt azonban a legkevésbé sem bánja, komolyan veszi a sportágat, ezért édesanyja, Nagy Judit különösen büszke rá. A versenyekre ő, vagy az édesapja kíséri – a mostani, prágai megmérettetésre az édesapja és annak párja vitte el. Az iskola is segíti a versenyzést, megértően fogadják, hogy sok időt követel tőle a felkészülés a versenyekre. A makói József Attila Gimnáziumban tanul. Azt mondja, az akrobatikus fitnesz néha stresszes, ugyanakkor rengeteg pozitív élményt is ad neki, szinte folyamatos adrenalinmámorban van. A legjobban a versenyzést szereti.

Jó érzés megtapasztalni, hogy ilyenkor megtérül az a sok munka, amit belefektettem

– teszi hozzá.

Mint korábban megírtuk, Panka elsős korában a balettel kezdte, de úgy érezte, abban nem tud kiteljesedni. Ötödikes korában váltott. Először Maroslelére, heti két alkalommal járt edzésre Tóth Dzsenniferhez, de az még inkább játékos elfoglaltság volt, ami viszont kitűnően megalapozta a továbbiakat. Hetedikes kora óta edz komolyan Hódmezővásárhelyen, a Tailor Dance Sportegyesületnél. Az edzőjével, Szabó Márta Katával közvetlenül a prágai verseny előtt is beszélt videócseten, és értékes tanácsokat kapott tőle, mielőtt elkezdte gyakorlatát.

Most a szeptemberi, horvátországi világbajnokságra készül, illetve egy hasonló világversenyre, amit Olaszországban, októberben rendeznek meg.