A Vinom-Dánom fantázianevű első makói borfesztivál pénteken kezdődött és szombat este zárult a Makovecz téren, a Hagymatikum szomszédságában. A rendezvényen 6 borvidék 20 borászata volt jelen – nem csak hazaiak, külföldiek is. A jó hangulatról zenés-táncos színpadi produkciók gondoskodtak, de volt kézműves vásár is. Az italkínálat mellé étel is akadt bőven, még az árakra sem hallottunk különösebb panaszt. Mindkét nap estéjére szépen megtelt a tér, még a környező padokon is ültek, nem volt könnyű helyet találni.

A borászok visszajelzése kedvező, de mi is úgy gondoljuk, hogy várakozáson felül sikeres volt a rendezvény

– mondta Nagy Gábor, a helyi turisztikai egyesület elnöke, az egyik szervező. Szerinte ez újabb bizonyítéka annak, hogy szükség van ilyen programokra nem csak a turisták kedvéért, de a makóiak örömére is. Az már biztos, hogy a nagy sikerre tekintettel a makói borfesztiválból hagyomány lesz a továbbiakban. Mi több, jövőre várhatóan nem csak két napon át fog tartani, és több fellépőt is hívnak majd.