Az általános iskolai ballagás után a Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola nyolcadikosai is kirajzottak, hogy mindenki a maga által választott pályát célozza meg. A diákok ősszel a környék középiskoláiban kezdik majd a tanévet, Hajnal Fannit azonban egy picit messzebb sodorja az élet: a szentesi lány a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium diákjaként vág neki az új tanévnek és a bajnoki szezonnak.

Fotó: Hajnal család

Elsőre bejött

Elsős korom óta kézilabdázok, itt kezdtem játszani Szentesen

– mesélte Hajnal Fanni. Rögtön megtetszett neki ez a sportág, ez volt az első, amit kipróbált, és meg is ragadt benne. Nem is akárhogyan – tették hozzá a szülei, Kovács Tünde és Hajnal Attila. Fanni tehetségét korán kiszúrták má­­sok is, így másfél évvel azután, hogy először fogott labdát a kezében, át is szerződtették Hód­­mezővásárhelyre.

Láttak benne fantáziát, így mi is támogattuk, hogy próbálja ki magát Vásárhelyen, mert ott erősebb a kézilabdaélet

– magyarázta Hajnal Attila. Ettől kezdve a szülők élete is a kézilabda körül forgott, Fannit hetente négyszer-ötször kellett vinni edzésre a másik városba.

Fotó: Biro Csaba

Első a Fradi

A helyzet hamarosan változik: Fanni ősztől a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnáziumban tanul tovább, kollégistaként Pesten lakik majd. A szentesi lány tavaly nyáron került a FTC Kézilabda Akadémiára, miután sikeresen szerepelt a csapat kiválasztóján.

Nagyon jó érzés volt, hogy sikerült bekerülnöm, mert erős a korosztályomban szereplő csapat, mindenki ügyes. Ráadásul akkor rajtam kívül csak egy vidéki került be a válogatóról. Azért is szerettem volna a Fradiban játszani, mert ott a felnőttcsapatban is sok a magyar lány, és több a saját nevelésű játékos

– indokolta döntését Fanni.

A fiatal kézilabdázónak si­került beilleszkednie, ebben a szezonban az U15-ös bajnokcsapatban játszott Pádár Ildikó keze alatt, a következő szezontól pedig Szarka Évától tanulhat majd a serdülőcsapatban.

Fotó: Biro Csaba

Vannak célok

Mint Fanni szülei elmondták, az ingázással telt évek alatt lassan hozzászoktak, hogy Fanni kevesebbet van otthon, de eleinte számukra is furcsa lesz a változás.

Fotó: Majzik Attila

Biztos lesz honvágyam, de hozzászokok az új helyzethez. Szeretek kézilabdázni, ezért felfogom, hogy sokat kell tenni a sikerért. Nem érzem azt, hogy ez egy áldozat

– beszélt az előtte álló változásokról Fanni. A jobbszélsőként és jobbátlövőként is bevethető lány úgy látja, erőssége, hogy gyorsan hoz jó döntéseket és átlátja a játékot, de erőben, gyorsaságban és tech­nikában még fejlődni akar.

A hosszú távú célom, hogy bekerüljek a felnőttcsapatba, én is megnyerjem a Final Fourt, és válogatott legyek. Egyelőre arra koncentrálok, hogy a saját korosztályom válogatottjába bekerüljek. Lépésről lépésre szeretnék haladni

– összegzett Fanni.