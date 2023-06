A kutyákkal általában csak a gond van. Legalábbis azoknak, akiknek nincs sajátjuk. Ha nem az ugatás, akkor az ürítés okoz végeláthatatlan és feloldhatatlan konfliktust, bár ez utóbbi könnyen orvosolható lenne, ha a gazdik gondot fordítanának arra, hogy összeszedjék kedvencük után a végterméket. Mert ugye, mi magunk sem guggolunk le mások háza elé, ha épp úgy hozza a szükség, akkor pedig a kutyánk által otthagyott szeretetcsomagot is illik begyűjteni. Mert a kaki az kaki, egyformán bosszantó, bárkiébe is lépünk bele.

Szóval azt kell mondjuk, meg tudjuk érteni Dr. valaki felháborodását, aki újszegedi háza elé helyezte ki a nyelvi leleményességről is számot adó, kézzel készített feliratot. A főbűnösre vonatkozó jelző, illetve a „mocsok" egyértelműsítése külön kincs a pár mondatban, mely egyébként arról is árulkodik, hogy a felháborodott lakó nem restellte kifigyelni, ki is az, aki a legtöbbször áll meg pont az ő háza előtt a kutyájával, hogy az elvégezze dolgát. És talán abban is megegyezhetünk, hogy zaklatottság ide vagy oda, megsüvegelendő, hogy egy kislányt nem kiment leordítani, hanem táblán üzent neki.

Bízunk benne, hogy az ilyen és hasonló jelzések nem azt váltják ki a kutyásokból, hogy csakazértis, meg hogymárnekünkmegmondják, hanem elgondolkoznak azon, milyen egyszerű is lenne az együttélés kutyások és nem kutyások között. Csak egy kis belátásra lenne hozzá szükség.